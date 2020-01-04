رياضة | بنى سويف والتليفونات وديا لتجهيز اللاعبين والاستعداد الدور الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف والتليفونات وديا لتجهيز اللاعبين والاستعداد الدور الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى شقيقه تليفونات بنى سويف بمباراة ودية بملعب الاسيوطى سبورت وذلك فى إطار استعدادات الفريقان لمباريات الدوري الثانى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء قرار إقامة المباراة باتفاق مسوؤلى الناديين حرصا على استغلال فترة توقف بطولة الدورى والمقرر استاءنفها الاحد 12 يناير .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي يحرص على الاستفادة من التجربة الودية القوية للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي الفريق والعائدين من الإصابة وتنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية .

ومن المنتظر منح الفرص للعديد من اللاعبين امثال هارون اسماعيل ومحمد ميخا وكمال البدوى ومحمود عاطف .

فيما يدخل تليفونات بنى سويف المباراة بشكل جديد خاصة بعد تولى أبو العينين شحاته منصب المدير الفنى للفريق خلال الأيام الماضية .

ويعكف ' نينو ' على مشاركة جميع لاعبي الفريق بالمباراة لتحديد مستواهم بجانب تحديد احتياجاته الفنية وتصعيد لاعبين بقطاع الناشئين .

ومن المنتظر منح نينو الفرص للعديد من اللاعبين امثال احمد مصطفى " بندق " وأحمد إبراهيم وأحمد عاطف ومحمد عاطف وصلاح فتحى .

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وكان بنى سويف قد واجه شقيقه تليفونات بنى سويف بمباراة الدور الاول وانتهت بالتعادل السلبي بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويستعد بنى سويف لمواجهة شبان قنا بافتتاحية الدور الثانى والمقرر إقامتها بملعب شبان قنا فيما يستضيف تليفونات بنى سويف نظيره ديروط بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وكان بنى سويف الرياضى قد حقق فوزا هاما بختام مباريات الدور الاول أمام مضيفه طهطا الرياضى بهدفين نظيفين فيما تعادل تليفونات بني سويف أمام ضيفه الإعلاميين بنتيجة 1/1 .

ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 23 نقطة فيما يحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 16 نقطة .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

فيما يقود تليفونات بني سويف جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا ومجدى سيد ورأفت عبد السلام وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وخالد مرجان اصابات ملاعب وعلاج طبيعى وعصام متولى وعادل رياض وايمن محفوظ جهاز ادارى وأحمد شعبان مديرا للكرة وأحمد سعد تمساح مشرفا على الكرة .