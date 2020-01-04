موناكو ستأهل بصعوبة ولستراسبورغ يحقق الرباعية في كأس فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

حسم نادي ​موناكو​ تأهله الى الدور المقبل بفوز صعب امام ريمس وبواقع 2-1 وسجل بالدي كيتا ثنائية لفريقه ليقوده للدور المقبل، ضمن فعاليات الدور الـ32 من منافسات ​كأس فرنسا​



وبدأ الشوط الاول بطريقة بطيئة من الجانبين حيث انحصر اللقاء اكثر في وسط الملعب وتمكن لاعبو المدرب مورينو من الاستحواذ على الكرة ولكن خطورتهم كانت محدودة ومعدومية في ظل التنظيم الدفاعي الكبير للاعبي ريمس حيث صعبوا من مهمة لاعبي فريق الامارة بين جماهيرهم.

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بعدها بدأ يتحسن الاداء الهجومي للاعبي موناكو ولكن فعاليتهم الهجومية امام المرمى كانت عقيمة وبدوره لم ينجح لاعبو ريمس من القيام بأي ردة فعل لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي موناكو حيث تمكن بالدي كيتا من خطف هدف التقدم لفريق الامارة في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من وسام بن يادر ولكن فرحة لاعبي موناكو لم تدم طويلاً حيث نجح نياشا نونيتسي من خطف هدف التعادل لريمس في الدقيقة 69.

وفي الدقائق الاخيرة هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير بين الجانبين حيث غابت الفرص على مرمى الفريقين ليسيطر الاداء الحذر على مجريات اللقاء وفي الدقيقة 95 تمكن بالدي كيتا من خطف هدف الفوز لفريق الامارة لتنتهي المباراة بفوز موناكو وبواقع 2-1.

وفي مباراة اخرى، حسم نادي ستراسبورغ تأهله بفوز كبير امام لو بورتيل وبواقع 4- 1 وسجل زوهي ثنائية واضاف كورني ولوبو الهدفين الآخرين.