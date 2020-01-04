شكرا لقرائتكم تعرف على أسرار محاضرة فايلر للاعبى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مكثفة للاعبى الفريق وحذرهم من خطورة التهاون أمام فريق أف سي مصر خلال المباراة التى ستجمعه الفريقين في السابعة والنصف من مساء غداً، الأحد، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدروي الممتاز.

وحرص فايلر على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم،السبت، بإستاد التتش إستمرت قرابة الـ10 دقائق تحدث خلالها عن مفاجأت وطموح الفرق الصغرة عندما تلعب أمام الكبار خاصة أنها تلعب بدون ضغوط ، وشدد لهم على ضرورة اللعب بتركيز منذ بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مُبكر ثم مواصلة اللعب بشكل جيد.

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وتحدث فايلر خلال حديثه مع لاعبي الاهلي عن ضرورة التسجيل في الشوط الأول وهو ما يتطلب اللعب بتركيز والتعامل مع الفرص التى تُتاح للفريق بشكل أكثر فاعلية حتى لا يتم تأخير التسجيل للشوط الثاني كما حدث في عدة مباريات خاضها الفريق مؤخراً، ويدخل الاهلي مساء اليوم معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة إف سي مصر غداً.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات و إظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة ، موضحاً أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق، مُشيراً إلى أن مواجهة أف سي مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.