شكرا لقرائتكم وصول بطاقة كهربا لاتحاد الكرة رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادي الأهلي رسميا وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد، بعد أن انضم اللاعب للقلعة الحمراء في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي، مقابل 400 ألف دولار، عبارة عن شرط جزائى تم تسديدها للنادى البرتغالى، ووقع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

بطاقة محمود عبد المنعم كهربا كانت مُشتعلة في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة.

وتحدث الأهلي خلال الساعات الماضية مع نادى أفيس البرتغالي الذي باع كهربا للقلعة الحمراء، وأكد النادي البرتغالي أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم.