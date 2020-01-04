شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل استعداداته لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

شهد المران حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ، و تطرق لتدريبات على للاعبين حول التعامل مع الهجمات تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين. المران تم خلاله تقسيم اللاعبين على مجموعتين الأولى تدربت على كيفية خلق المساحات وزيادة الفاعلية الهجومية وتسجيل الأهداف ،بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات على اصلاح الأخطاء الدفاعية وحسن التمركز للحيلولة من هجمات الفريق المنافس فضلا عن إصلاح الأخطاء التى ظهرت الفترة الماضية.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

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وأكد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه ، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق.

وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق ، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الفريق والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.