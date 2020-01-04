شكرا لقرائتكم بعد الفوز على جمهورية شبين .. كليوباترا يواصل تصدره لدورى الدرجة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سيراميكا كليوباترا خارج ملعبه على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليستمر تصدره لقمة المجموعة الثانية بالقسم الثانى ، وسجل الاهداف أحمد غنيم من ضربة جزاء ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة وبفارق ثمانى نقاط عن الداخلية الذى قفز للمركز الثانى بجدول المجموعة بعد فوزه الغالى خارج ملعبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثالث الذى تعادل مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة .

بهذه النتيجة انتهت مباريات الجولة الاولى للقسم الثانى فى المجموعات الثلاث بتصدر البنك الأهلى ترتيب المجموعة الاولى برصيد 24 نقطة يليه بنى سويف بفارق نقطة ثم الألومنيوم برصيد 22 نقطة ، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل فاركو المركز الاول للمجموعة الثالثة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة .

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وفى إطار مباريات نفس المجموعة نجح كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فى تحقيق فوز غالى على الترسانة بهدف مقابل للاشئ أحرزه اكرم عبد ربه من ضربة جزاء فى مباراة شهدت جدلا تحكيميا من محمد أبو خاطر حكم اللقاء ليرتفع رصيد الفائز إلى 16 نقطة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 9 نقاط فى المركز العاشر ويزداد موقفه صعوبة فى جدول الترتيب وبات يحتاج لمعجزة للبقاء بدورى القسم الثانى ، فى الوقت الذى استعاد فيه النجوم ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزا غاليا على الزرقا بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة ، كما واصل بتروجت سلسلة انتصاراته وفاز على المريخ البوسعيدي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 6 نقاط وهو ما زاد من موقفه سوءا فى الجدول .