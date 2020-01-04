شكرا لقرائتكم كهربا يخسر 13 مليون جنيه بعد الرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انخفضت القيمة التسويقية للاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا بشكل لافت بعد رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بفسخ العقد والانتقال لخوض تجربة في الدوري البرتغالي، ثم الانتقال للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبلغت قيمة كهربا التسويقية مبلغ 2.2 مليون يورو أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري، لتنخفض عند توقيعه للأهلي إلى 1.5 مليون يورو أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري، لتبلغ خسائر كهربا من الرحيل عن الزمالك 13 مليون جنيه.

وحسب موقع ترانسفير ماركت الألماني المختص بالقيم التسويقية للاعبين، فإن كهربا بدأ في إنبي موسم 2012 وكانت قيمته التسويقية 25 ألف يورو، ووصلت إلى 750 ألف يورو في عام 2014، وبانتقاله للزمالك في موسم 2016 بلغت قيمة اللاعب مليون و200 ألف يورو، وفي فترة احترافه بصفوف اتحاد جدة السعودي بلغت القيمة التسويقية ذروتها بقيمة 2.3 مليون يورو، ثم تنخفض انخفاضا طفيفا بعودة اللاعب للزمالك لتصل الى 2.2 مليون يورو وتتراجع بشكل لافت عقب فسخ عقده مع الزمالك إلى 1.5 مليون يورو.

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جدير بالذكر أن كهربا لم يتم قيده حتى الآن فى اتحاد الكرة ، وذلك بعد أن انضم للقلعة الحمراء في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي، مقابل 400 ألف دولار، عبارة عن شرط جزائى تم تسديدها للنادى البرتغالى، ووقع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

بطاقة محمود عبد المنعم كهربا مازالت مُشتعلة في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة.

وتحدث الأهلي خلال الساعات الماضية مع نادى أفيس البرتغالي الذى باع كهربا للقلعة الحمراء، وأكد النادي البرتغالي أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم، لكن الأخير يؤكد أن البطاقة لم تصل حتى الآن.