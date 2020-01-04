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العدالة يهزم الشعلة ويتأهل لملاقاة النصر في كأس الملك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل العدالة عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك، بعد فوزه على الشعلة "درجة أولى" بهدفين دون رد يوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم العدالة في الدقيقة 16 عن طريق مانداو، قبل أن يضيف كاروليس ماسينتور الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وضرب العدالة موعداً مع النصر في دور الثمانية، بعدما حسم الأخير تأهله إلى الدور ذاته بعد فوزه على ضمك 4 - 2 .

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