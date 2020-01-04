شكرا لقرائتكم فالنسيا يتغلب على إيبار بهدف غوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فالنسيا نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتغلب على إيبار بهدف دون رد السبت في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.
وأحرز ماكسيميليانو غوميز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 27 فيما شهد الوقت بدل الضائع للمباراة طرد اللاعب باولو أوليفيرا من فريق إيبار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.
ورفع فالنسيا رصيده إلى 31 نقطة وتقدم للمركز السادس حيث حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين وتجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.
ويمثل الفوز في المباراة دفعة مهمة للغاية بالنسبة لفالنسيا قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي تقام في مدينة جدة السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يتغلب على إيبار بهدف غوميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.