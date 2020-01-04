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فالنسيا يتغلب على إيبار بهدف غوميز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فالنسيا نغمة الانتصارات في لكرة القدم بالتغلب على إيبار بهدف دون رد السبت في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وأحرز ماكسيميليانو غوميز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 27 فيما شهد الوقت بدل الضائع للمباراة طرد اللاعب باولو أوليفيرا من فريق إيبار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 31 نقطة وتقدم للمركز السادس حيث حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين وتجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

ويمثل الفوز في المباراة دفعة مهمة للغاية بالنسبة لفالنسيا قبل المواجهة المرتقبة مع الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي تقام في مدينة جدة .

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