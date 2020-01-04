موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، نظيره إف سي مصر، في السابعة والنصف، مساء الأحد 5 يناير، على ملعب ستاد السلام، في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية.
ويحتل الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 27 نقطة، من 9 مباريات، وإف سي مصر في المركز الثالث عشر بـ11 نقطة.
تشكيل الأهلي
يغيب عن الأهلي سعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وأجاي وحسين الشحات للإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول
الوسط: عمرو السولية وديانج وقفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ
الهجوم: أزارو
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
تردد أون سبورت على نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد تايم سبورت على نايل سات
التردد : 11449
الاستقطاب :أفقي
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معامل تصحيح الخطا:4/3
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