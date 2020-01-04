شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يضم بيبو وسالم صافى 3 سنوات فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش، فى التعاقد مع محمد جمال بيبو مهاجم وادى دجلة وسموحة السابق، وأحمد سالم صافى ظهير أيمن دجلة السابق، لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأعرب طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن سعادته بانضمام بيبو وسالم صافى لصفوف الطلائع، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إعادتهم لمستواهم المعهود للعمل على خدمة الفريق فى المرحلة المقلبة.

ومنح طارق يحيى لاعبيه راحة من المران اليوم، السبت، بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس، الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الثانية عشر ظهر غد على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام .

وسجل أحمد كابوريا صانع ألعاب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه بمرمى وادى دجلة فى الدقيقة 2 من عمر المباراة، عقب توغل رائع من زميله كريم طارق من جهة اليسار ودخول إلى منطقة جزاء دجلة ثم مرر كرة رائعة إلى كابوريا المتمركز وحيدا داخل منطقة جزاء المنافس ليصوب كرة ارتطمت فى العارضة ثم سكنت الشباك، ثم تمكن المهاجم تالا نداى من أحراز الهدف الثانى والثالث لفريق طلائع الجيش خلال الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .

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وأهدر محمد هلال صانع العاب فريق وادى دجلة ركلة جزاء بالدقيقة 54 من عمر اللقاء حيث تمكن محمد بسام حارس الطلائع من تصحيح خطأ هدف التعادل.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بينما يتوقف رصيد وادى دجلة عند 6 النقطة ويحتل المركز الأخير.

ووصف طارق يحيى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، منافسه وادى دجلة بـ"أصعب الفرق التى واجهتها فى الدوري"، قائلا، "أحمد الله على الانتصار الهام للغاية أمام دجلة، قدمنا أداءً جيدا على مدار شوطى المباراة".

وأضاف "فريق دجلة يعد فريقا محترما للغاية. يعذبون الكرة ويعذبونا معها، عدد تمريراتهم كثيرة جدا جدا وهذا يرهق أى أحد، وكذلك يمتلكون العديد من الحلول الفردية والجماعية وتابع : "وادى دجلة من أصعب الفرق التى واجهتها هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا، "مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".