شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يهزم شبين بهدف غنيم ويبتعد بصدارة المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره لقمة المجموعة الثانية بالقسم الثانى بالفوز خارج ملعبه على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد غنيم من ضربة جزاء ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة وبفارق ثمانى نقاط عن الداخلية الذى قفز للمركز الثانى بجدول المجموعة بعد فوزه الغالى خارج ملعبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثالث الذى تعادل مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة نجح كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فى تحقيق فوز غالى على الترسانة بهدف مقابل للاشئ أحرزه اكرم عبد ربه من ضربة جزاء فى مباراة شهدت جدلا تحكيميا من محمد أبو خاطر حكم اللقاء ليرتفع رصيد الفائز إلى 16 نقطة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 9 نقاط فى المركز العاشر ويزداد موقفه صعوبة فى جدول الترتيب وبات يحتاج لمعجزة للبقاء بدورى القسم الثانى ، فى الوقت الذى استعاد فيه النجوم ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزا غاليا على الزرقا بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة ، كما واصل بتروجت سلسلة انتصاراته وفاز على المريخ البوسعيدي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 6 نقاط وهو ما زاد من موقفه سوءا فى الجدول .

بهذه النتيجة انتهت مباريات الجولة الاولى للقسم الثانى فى المجموعات الثلاث بتصدر البنك الأهلى ترتيب المجموعة الاولى برصيد 24 نقطة يليه بنى سويف بفارق نقطة ثم الألومنيوم برصيد 22 نقطة ، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل فاركو المركز الاول للمجموعة الثالثة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة .

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