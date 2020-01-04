شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. هل يخرج جنش للإعارة فى الميركاتو الشتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق نادى الزمالك ومنتخب مصر بسبب المصير المجهول من حيث المشاركة فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد عودة جنش حارس الزمالك من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس وانتهاء البرنامج التأهيلى، حتى شارك فى التدريبات الجماعية، فضلا عن عدم قيده فى القائمة الأفريقية .

ظهرت أنباء داخل نادى الزمالك، تكشف إمكانية اتخاذ جنش، قرار الرحيل على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور لأى ناد آخر لأسباب مختلفة، كشفت عنها الأحداث خلال الفترة الأخيرة داخل القلعة البيضاء.

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وخاض جنش التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، يوم 23 ديسمبر الماضى مع باقى حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج الحربى، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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وكانت هذه المشاركة هى الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبى خاص فى الأيام الماضية، ليصبح الحارس جاهزا للعودة إلى الفريق الأبيض بعد غياب دام لمدة 178 يوما منذ إصابته مع المنتخب الوطنى.

وأصيب "جنش" بقطع فى وتر أكيليس خلال تواجده مع منتخب مصر الأول فى كأس الأمم الأفريقية التى إستضافتها مصر شهر يونيو الماضى، قبل أن يجرى الجراحة فى ألمانيا ويخوض برنامج تأهيلى مكثف من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى.

ووصل جنش، منذ قليل إلى السعودية برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة قبل العودة للانتظام مجدداً فى التدريبات الجماعية للفريق والمُشاركة فى مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يعود إلى القاهرة بعد الانتهاء من أداء مناسك العُمرة وذلك للعودة للانتظام فى تدريبات الزمالك الجماعية حيث سيتم تجهيزه للمشاركة مع الفريق.