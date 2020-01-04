شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي في طليعة تشكيل أستون فيلا لمواجهة فولهام والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 يحل فريق أستون فيلا ضيفاً على فريق فولهام بملعب كرافن كوتيدج بالعاصمة لندن، ضمن مواجهات الدور الثالث، من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأعلن دين سميث مدرب أستون فيلا، وسكوت باركر مدرب فولهام عن تشكيلتي فريقيهما للمباراة، وجاءت كما يلي. فولهام روداك كريستي - ماوسون - هيكتور - أودوي Advertisements أوناماه - ماكدونالد - يوهانسن كونكارت - كالفيرو - بريان. أستون فيلا نايلاند المحمدي - إيجلز - تشيتر - تايلور لانسبوري - نكامبا - هوريان يوتا - الغازي - كودجا

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