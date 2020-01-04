كأس خادم الحرمين| العدالة يضرب الشعلة بثنائية ويتأهل لـ دور الثمانية 

السبت 4 يناير 2020

تغلب فريق العدالة على منافسه الشعلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في ختام مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



مباراة العدالة ضد الشعلة

بدأ المدرب ناصيف البياوي المدير الفني لنادي العدالة السعودي تشكيل فريقه التي واجه به الشعلة في مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية كالتالي :_

حراسة المرمى| أيمن المثلوثي

خط الدفاع| راضي الراضي، مرتضى البريه، سي مانداو، علي السلام

Advertisements

خط الوسط| أحمد السلطان، اليو سيسيه، ميدوين بيتيغي

خط الهجوم| حيدر العامري، تشارليز أندريا، حسين النخلي.

بدأ فريق العدالة مباراة دور الستة عشر أمام الشعلة بسيطرة كاملة على منطقة وسط الملعب، حيث جاءت ثنائية العدالة عن طريق سي مانداو بالدقيقة 16 قبل أن يضيف كارلويس أندريا الهدف الثاني بالدقيقة 29، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

العدالة يُكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية

بهذا الفوز أكمل فريق العدالة فرق المرحلة المقبلة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث كانت فرق أبها والنصر والوحدة والأهلي والفتح والهلال والاتفاق قد حسمت تأهلها للدور ربع النهائي، ليكتمل الدور بتأهل أبناء المدرب البيضاوي.

العدالة يواجه النصر في ربع النهائي

وضرب العدالة موعدًا مع نظيره النصر في ختام مباريات الدور ربع النهائي، يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.