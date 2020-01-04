شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتي»: كنت مرشحًا لقيادة ليفربول قبل «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

كشف كارلو أنشيلوتي, المدير الفني لنادي إيفرتون، أنه كان مرشحًا لتولي قيادة ليفربول عام 2015, خلفاً للمدرب بريندان رودجرز، إلا أن اختيار الريدز وقع على يورجن كلوب.

وقال «أنشيلوتي»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية: «كان لي حديث مع ملاك نادي ليفربول عندما غادرت ريال مدريد, وكانوا بيحثون عن مدرب جديد».

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وأضاف: «أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح باختيار يورجن, هو يقوم بعمل رائع».

وسيواجه أيفرتون غريمه ليفربول في ديربي الميرسيسايد، غداً الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي, وهو اللقاء الذي اعتبره المدرب الإيطالي «تحد رائع وفرصه رائعة لنا، حيث نواجه أبطال العالم».

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم