شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضحي بأحد نجومه من أجل ضم «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي
يهدف نادي يوفنتوس الإيطالي إلى التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، فيما يبدو مستعدًا للتضحية بأحد نجومه لإتمام الصفقة.
وكان يوفنتوس مستعدًا للانتظار حتى نهاية الموسم قبل محاولة التفاوض مع بوجبا للعودة مجدداً إلى صفوف الفريق، ولكن صحيفة «ذا صن» البريطانية أكدت أن هناك احتمالية لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستبلغ قيمتها حوالي 85 مليون جنيه إسترليني, إذ يريد مانشستر يونايتد التخلص من نجمه الفرنسي، نظرًا لعدم الاستفادة من خدماته خلال هذا الموسم.
ويفكر يوفنتوس في إدراج الفرنسي أدريان رابيو كجزء من الصفقة, حيث يأمل أن يُنظر إلى اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، كبديل لـ«بوجبا» في خط وسط مانشستر يونايتد، ما سيعني خفض المبلغ المدفوع في الصفقة.
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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم
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