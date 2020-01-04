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جمال الغندور ينفي إيقاف حَكَم مباراة الزمالك وأسوان

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الحَكَم طارق سامي، الذي قام بإدارة مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز.

وفي بيان، نشره اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أكد: «لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحَكَم طارق سامى أو أى حَكَم آخر».

وأضاف البيان، على لسان «الغندور»: «أي عقوبات على الحكام إن وُجدت لا يتم الإعلان عنها، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن».

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