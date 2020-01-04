شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يسجل ويصنع في أول ظهور له مع ميلان بعد عودته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش, أساسيًا مع أي سي ميلان خلال لقاء ودي لفريقه ضد رودينس، أمس الجمعة, كأول ظهور له بعد عودته إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاءت مشاركة «إبراهيموفيتش» بعد يوم واحد فقط من توقيع عقده, إذ وصل إلى ميلان، الخميس، للتوقيع.

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واستطاع «إبراهيموفيتش» تسجيل أول أهدافه مع الفريق، كما صنع هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز الروسينيري على رودنيس (9-0).

وانضم ابراهيموفينتش إلى صفوف ميلان بعقد يمتد لستة أشهر قابله للتجديد لمدة عام إضافي، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم