شكرا لقرائتكم خبر عن «سمولينج» يرفض العودة إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف المدافع كريس سمولينج وكلاءه بإنهاء إجراءات انتقاله بشكل نهائي من مانشستر يونايتد إلى روما، حيث يقضي فترة إعارة.
وحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، الإيطالية، فإن اللاعب غير مهتم بالعودة إلى مانشستر بعد تألقه في العاصمة الإيطالية هذا الموسم.
وكان النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد استغنى عن اللاعب مطلع هذا الموسم لإفساح الطريق لانضمام هاري ماجواير من ليستر سيتي، إلا أن تألق اللاعب في ظل معاناة اليونايتد جعل البعض يطالب «سولسكاير» بإعادته.
وأعطى اللاعب الضوء الأخضر لممثليه للعمل على إنهاء انتقاله إلى روما لجعله انتقالًا نهائيًا وليس على سبيل الإعارة.
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