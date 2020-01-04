شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ قد يتخلى عن نجمه مجانًا لمن يتحمل راتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يتخلى نادي بايرن ميونخ عن نجمه جيروم بواتينج مجانًا رغم امتداد عقده حتى عام 2021 فقط لمن يرغب في تحمل راتبه.

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وحسب صحيفة «بيلد»، الألمانية، فإن النادي البافاري، الذي أراد سابقًا بيع اللاعب مقابل قرابة 15 مليون يورو، أصبح مستعدًا للتخلي عنه مجانًا لمن يتحمل راتبه الذي يصل إلى قرابة 230 ألف يورو أسبوعيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن قدم هذا العرض ليوفنتوس، العام الماضي، إلا أن المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري لم يكن مهتمًا بخدمات الدولي الألماني.

وأكدت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن أرسنال قد يكون مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن راتبه الضخم قد يقف حائلًا أمام الجانرز الذين في أمس الحاجة لضم قلب دفاع.