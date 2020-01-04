شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يمنح سيارة لصاحب التوقع الصحيح لمباراة ألميريا ولوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، عن جائزة سيارة جديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وذلك لصاحب التوقع الصحيح لمباراة فريق ألميريا أمام لوجو، وهى المباراة التي ستقام اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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ويأتي اللقاء ضمن مباريات الجولة الـ22 للقسم الثانى لبطولة الدورى الإسبانى، والتي ستقام على ملعب أنخيل كارو.

ويحتل ألميريا المركز الثانى بالدورى الإسبانى الدرجة الأولى، برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن هويسكا صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة.