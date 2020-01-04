ليفربول يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
يستكمل فريق ليفربول سلسلة إنتصاراته ويقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعدد النقاط خلال موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وحقق ليفربول إنتصاراً جديداً الخميس على شيفيلد يونايتد 2-0 ليرفع رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة من إجمالي 60 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، وهي نفس الحصيلة التي حققها مانشستر سيتي في المرحلة عينها قبل عامين.
وفاز ليفربول في 19 مناسبة وتعادل في مباراة وحيدة بمعدل 2.9 نقطة للمباراة الواحدة وهو ما يعني فتح الباب أمام إمكانية تحقيق الفريق 110 نقاط في 38 مباراة وهو رقم إذا ما تحقق، سيكون قياسيا أيضا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.
وحتى في حالة خسارة "الريدز" مباراتين أو التعادل بضع مرات فإن ليفربول بإمكانه تخطي رقم السيتي المسجل في 2018، حين توج باللقب موسم 2017-2018 محققا 100 نقطة.
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