اخبار الرياضه

ليفربول يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

يستكمل فريق ​ليفربول​ سلسلة إنتصاراته ويقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعدد النقاط خلال موسم واحد في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

وحقق ليفربول إنتصاراً جديداً الخميس على ​شيفيلد يونايتد​ 2-0 ليرفع رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة من إجمالي 60 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، وهي نفس الحصيلة التي حققها ​مانشستر سيتي​ في المرحلة عينها قبل عامين.

Advertisements

وفاز ليفربول في 19 مناسبة وتعادل في مباراة وحيدة بمعدل 2.9 نقطة للمباراة الواحدة وهو ما يعني فتح الباب أمام إمكانية تحقيق الفريق 110 نقاط في 38 مباراة وهو رقم إذا ما تحقق، سيكون قياسيا أيضا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

 

وحتى في حالة خسارة "الريدز" مباراتين أو التعادل بضع مرات فإن ليفربول بإمكانه تخطي رقم السيتي المسجل في 2018، حين توج باللقب موسم 2017-2018 محققا 100 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا