شكرا لقرائتكم محمد عادل حكما لمباراة الأهلى ونادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قرار بتعيين الحكم الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر، وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساء غد الأحد.

بطاقة محمود عبد المنعم كهربا مازالت مُشتعلة فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة ، وتحدث الأهلى خلال الساعات الماضية مع نادى أفيس البرتغالى الذى باع كهربا للقلعة الحمراء، وأكد النادى البرتغالى أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالى لكرة القدم، وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم، لكن الأخير يؤكد أن البطاقة لم تصل حتى الآن.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن كهربا، لم يتم قيده حتى الآن فى اتحاد الكرة، سينضم لقائمة الفريق التى يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعى مساء اليوم؛ تمهيد للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة إف سى مصر المحدد لها غدا الأحد، وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتى تمهيدا للدخول فى الحسابات الفنية للجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حال إنهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافٍ.

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وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن محادثات تمت خلال الساعات الماضية بين نادى الأهلى وأفيس واتحاد الكرة، وخلالها أبلغ أفيس الأهلى أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالى وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وفى اتحاد الكرة، يؤكد مسئولو الجبلاية أن البطاقة لم تظهر على "السيستم" حتى هذه اللحظة، وأن موظفى لجنة شئون اللاعبين يتابعون عملية إدخال البطاقة على مدار الـ24 ساعة، وشددوا على أن الاتحاد سيقيد اللاعب فور وصول البطاقة دون أى تعطل.

وأوضحت المصادر أن الأهلى قدّم جميع أوراق قيد اللاعب فى منطقة القاهرة، وكذلك اتحاد الكرة، تمهيداً لقيد اللاعب محلياً وهو ما سيحدث خلال ساعات لأنه لا توجد مشاكل فى قيد اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة، التى أثارها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى انتهت تماماً، وتأكد مسئولو القلعة الحمراء أن قيد اللاعب سيتم خلال ساعات ودون أزمات، وأن ما ذكره عبد الحفيظ بشأن استعلام أحد الأندية عن قيد كهربا لم ولن يُسبب أية أزمات بشأن قيد اللاعب.