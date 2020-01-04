شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى: مباراة بيراميدز بداية تصحيح مسار الدراويش فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى ”سنواجه فريق يضم لاعبين على مستوى عال فى الدورى المصرى ، لكننا نضع هدف واحد نصب أعيننا وهو حصد الثلاث نقاط وإعادة سكة الانتصارات من جديد”، مؤكدا أن مباراة بيراميدز ستكون بداية الفريق لتصحيح المسار فى الدورى ،ويحل الدراويش ضيفا على فريق بيراميدز مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى ، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 بالدورى المحلى.

وأشار أحد أبطال المنتخب الأوليمبى الحاصل على أمم أفريقيا تحت 23 عام :”ُظلمنا بشكل كبير أمام انبى وكنا الأحق بالثلاث نقاط لولا أخطاء التحكيم التى أثرت على ننتيجة اللقاء”.

واختتم حديثه قائلا”:الإصابة ابعدتنى كثيرا عن المشاركة واعتبر نفسى احد المشجعين قبل أن أكون لاعبا بالفريق وأعلم جيدا مدى حزنهم على تراجع النتائج محليا وسنقاتل من أجلهم سعيا لتصحيح المسار”.

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وكشف مصدر بمجلس إدارة الاسماعيلى أن ناديه يترقب قرارات لجنة الانضباط بعد نهاية الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري للتصعيد الفورى ضد مجلس الجبلاية حال تطبيق عقوبات شديدة ضد لاعبى وجهاز الدراويش بعد الاحداث الاخيرة التى شهدتها مباراة انبى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :"كان هناك انقسام فى مجلس الادارة عقب مواجهة انبى فهناك اصوات دعت للانسحاب من مواجهة بيراميدز رداً على الظلم التحكيمى ولكن صوت العقل تغلب على القرار النهائى لاسيما أننا لازلنا فى الدور الاول للمسابقة والاسماعيلى قادر على تصحيح الاوضاع"

وأرسل النادى الإسماعيلى احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد الحكم سعيد حمزة، الذى أدار مباراته مع إنبى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المباراة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لإعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.