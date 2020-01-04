شكرا لقرائتكم جنش في السعودية مع أسرته لأداء مناسك العمرة قبل العودة لمباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود جنش حارس مرمى الزمالك، إلى السعودية برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة قبل العودة للانتظام مجدداً في التدريبات الجماعية للفريق والمُشاركة فى مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر وأدت إلى ابتعاده عن فريقه طوال الفترة الماضية.

وغاب جنش عن الملاعب لمدة ستة أشهر، حيث إنه عاد مؤخرا إلى التدريبات الجماعية بعد الإنتهاء من برنامج التأهيل الخاص به وشهدت الفترة الأخيرة، انتظام جنش في التدريبات الجماعية للفريق من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص.

جنش ينتظم في تدريبات نادي الزمالك بعد العودة من السعودية

وينتظم "جنش" فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد العودة إلى القاهرة، حيث سيتم تجهيزه للمشاركة مع الفريق مع المنافسات المحلية مع الفريق لعدم قيده فى القائمة المُشاركة فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا حيث سيقتصر الاعتماد عليه فى المنافسات المحلية نظرا لقيد الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق فى دورى الأبطال.

Advertisements

كان الزمالك استعرض رحلة معاناة محمود جنش، منذ تعرضه للإصابة منذ أن كان في معسكر المنتخب الوطني، حتى عاد للمشاركة "منفردًا" في تدريبات فريقه.

وقال الموقع الرسمي للزمالك في مقطع الفيديو: " محمود عبد الرحيم جنش يعود أقوى للتدريبات"، وكان الحارس عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضى مع عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق، وتم الاتفاق على خضوع جنش لبرنامج تدريبي منفرد عقب انتهاء التدريبات الجماعية وهو ما خضع له الحارس قبل سفره إلى السعودية.