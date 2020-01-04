شكرا لقرائتكم كهربا في معسكر الأهلى ضد نادي مصر رغم عدم قيده حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبد المنعم كهربا، لم يتم قيده حتى الآن فى اتحاد الكرة ، وذلك بعد أن انضم للقلعة الحمراء في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي، موضحاً أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم؛ تمهيدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إف سي مصر المحدد لها غدا الأحد.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال انهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافي، ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بطاقة محمود عبد المنعم كهربا مازالت مُشتعلة فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة.

وتحدث الأهلى خلال الساعات الماضية مع نادى أفيس البرتغالى الذى باع كهربا للقلعة الحمراء، وأكد النادى البرتغالى أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالى لكرة القدم، وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم، لكن الأخير يؤكد أن البطاقة لم تصل حتى الآن.

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مصادر مُطلعة كشفت لـ"الخليج 365" أن محادثات تمت خلال الساعات الماضية بين نادى الأهلى وأفيس واتحاد الكرة، وخلالها أبلغ أفيس الأهلى أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالى وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم.

فى اتحاد الكرة، يؤكد مسئولو الجبلاية أن البطاقة لم تظهر على "السيستم" حتى هذه اللحظة، وأن موظفى لجنة شئون اللاعبين يتابعون عملية إدخال البطاقة على مدار الـ24 ساعة، وشددوا على أن الاتحاد سيقيد اللاعب فور وصول البطاقة دون أى تعطل.

وأوضحت المصادر أن الأهلى قدّم جميع أوراق قيد اللاعب فى منطقة القاهرة، وكذلك اتحاد الكرة، تمهيداً لقيد اللاعب محلياً وهو ما سيحدث خلال ساعات لأنه لا توجد مشاكل فى قيد اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة، التى أثارها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى انتهت تماماً، وتأكد مسئولو القلعة الحمراء أن قيد اللاعب سيتم خلال ساعات ودون أزمات، وأن ما ذكره عبد الحفيظ بشأن استعلام أحد الأندية عن قيد كهربا لم ولن يُسبب أية أزمات بشأن قيد اللاعب.

يذكر أن الأهلى ضم كهربا من أفيس مقابل 400 ألف دولار، عبارة عن شرط جزائى تم تسديدها للنادى البرتغالى، ووقع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.