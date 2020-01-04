شكرا لقرائتكم قائمة منتخب مصر لكأس العالم للسلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى عن قائمة اللاعبات المشاركات فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقرر اقامتها بدءا من الخميس القادم و حتى السبت فى كوبا .

و ضمت قائمة اللاعبات كلا من ، أية مهدى و ناردين إيهاب و سارة نونو و شيرويت جابر ، حيث أكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجر الثلاثاء .

فيما تشارك مصر فى بطولة الناشئين لسلاح الشيش التى إنطلقت اليوم بالثنائى يوسف سناء و محمد حمزة اللاعب الذى تم تكريمه فى كونجرس الإتحاد الدولى مؤخرا لتصدره للتصنيف العالمى .

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش ، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

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كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب و الناشئين برصيد ٤٧ ميدالية متنوعة.فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة

بينما تويج أدهم معتز بذهبية بطولة الاتحاد الأوروبى للناشئين لسلاح السيف ومدحت معتز ببرونزية كأس العالم للشباب لسلاح السيف بروسيا.

و يسعى إتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد ، حيث تجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبة بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

كما يتواجد حاليا سيف المبارزة رجال فى معسكر مغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقرر إنطلاقه الخميس القادم أيضا على صعيد الفردى و الفرق و الذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة .