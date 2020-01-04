شكرا لقرائتكم بايرن يسعى إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه يحاول تلبية رغبة هانز فليك، المدير الفني للفريق بالبحث عن مدافع أيمن جديد.

وقال حميدتش يوم السبت: نبحث، ونترك كل الخيارات مفتوحة وسننظر في المتاح. بعدما صرح فليك في مقابلة مع مجلة "كيكر" مع حلول العام الجديد بأنه يرى أن إضافة مدافع أيمن سيكون "مجدياً للغاية" في الدور الثاني من الدوري.

وأضاف أنه يمكنه في هذه الحال نقل الألماني الدولي جوشوا كيميش إلى خط الوسط المدافع بشكل دائم ووضع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد في قلب الدفاع، إذ يعاني بايرن في الوقت الراهن من غياب مدافعيه نيكلاس زوله ولوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز، بسبب الإصابة.

ولم يجب حميدتش بشكل محدد على سؤال حول ما إذا كان انتقال نجم المنتخب الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن في فترة الانتقالات الشتوية مستبعدا، واكتفى بالقول: نحن لا نتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى.