شكرا لقرائتكم لاتسيو يتوصل إلى اتفاق لضم إسكالانتي من إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحفية يوم السبت أن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق لضم غونزالو إسكالانتي من إيبار الإسباني، في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن صفقة انتقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني قد حسمت، لينضم بذلك إلى لاتسيو بعد انتهاء عقده مع إيبار في يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إسكالانتي، 26 عاما، قائد إيبار، كان قد انضم إلى الفريق الإسباني في عام 2015 .

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أنها لن تكون التجربة الأولى لإسكالانتي في إيطاليا، حيث سبق له اللعب لفريق كاتانيا في موسم 2014 - 2015 وقد شارك في 26 مباراة بدوري الدرجة الثانية، مضيفا أنه يحمل جواز سفر إيطالياً.