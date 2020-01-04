تفوق فرنسي وياباني وأرجنتيني في كأس رابطة المحترفين









اسماء السيد - تفوقت منتخبات الأرجنتين وفرنسا واليابان السبت على بولندا وتشيلي والأوروغواي تواليا في اليوم الثاني من منافسات كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب التي تقام نسختها الأولى في أستراليا.

في المواجهة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، خرجت الأرجنتين متفوقة على تشيلي 2-1 على رغم خسارة أبرز لاعبيها، دييغو شفارتسمان المصنف 14 عاما، أمام روبرت هوركاش بنتيجة 4-6، 6-2 و6-3.

لكن المنتخب الأميركي الجنوبي عوّض بفوز غيدو بييا على كميل مايشراك 6-2، 2-6، و6-2، والثنائي ماكسيمو غونزاليز وأندريس مولتني على هوركاش ولوباش كوبوت في مباراة الزوجي 6-2 و6-4.

وشكا شفارتسمان بعد خسارته من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على أدائه، موضحا "خوض المباراة الأولى في هذا الطقس، بحرارة 45 درجة داخل الملعب، يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون مستعدا لكل نقطة".

واعتبر ان ارتفاع الحرارة "جعل كل نقطة صعبة بالنسبة إلي في نهاية المطاف"، مقرا بأن منافسه "استحق الفوز، لعب بشكل أفضل مني بكثير".

وبدا تأثير الحرارة واضحا أيضا في مباراة بييا ومايشراك، اذ لجأ اللاعبان الى استخدام المناشف المبللة بالماء البارد وألواح الثلج خلال الاستراحة.

لكن الأرجنتيني تمكن من كسر إرسال منافسه خمس مرات خلال المباراة التي امتدت لساعتين وأربع دقائق، وأعرب على إثرها عن رضاه "لأنني أعتقد انني قدمت مباراة جيدة جدا في المجموعتين الأولى والثالثة".

وتابع "في الثانية، شعرت ببعض التعب بسبب الحرارة".

وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي في وقت لاحق منتخبا النمسا وكرواتيا.

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وفي المجموعة الثانية، حققت اليابان التي يغيب عنها أبرز لاعبيها كي نيشيكوري المصاب، فوزا عريضا على الأوروغواي بنتيجة 3-صفر.

وتفوق غو سويدا على مارتن كويفاس 6-3 و6-1، ويوشيهيتو نيشيوكا على بابلو كويفاس 6-صفر و6-1، والثنائي توشيهيدي ماتسوي وبين ماكلاكلان على آرييل بيهار وبابلو كويفاس 7-6 (7-5) و6-4.

وقال نيشيوكا المصنف 73 عالميا "لا أتمتع بقوة ضربات مقارنة باللاعبين الآخرين، لذا علي الاعتماد بشكل أكبر على حركة القدمين".

وتشهد المجموعة ذاتها في وقت لاحق لقاء بين إسبانيا بقيادة المصنف أول عالميا رافايل نادال، وصربيا.

وفي المجموعة الأولى، حققت فرنسا فوزا بنتيجة 2-1 على تشيلي، بفضل فوز بونوا بير على نيكولاس ياري 6-7 (3-7)، 6-3 و6-3، وغايل مونفيس على كريستيان غارين 6-3 و7-5، بينما اكتفى المنتخب الأميركي الجنوبي بفوز في مباراة الزوجي بنتيجة 7-5 و6-2.

وأشاد بير ومونفيس بقائد منتخبهم جيل سيمون، إبن الـ35 عاما المصنف 55 عالميا، معتبرين أن وجود لاعب في قيادة المنتخب يوفر قيمة مضافة.

وقال بير إن سيمون "كان من المصنفين العشرة الأوائل، ولا يزال يلعب. لديه العديد من الأمور لقولها عن الخصم، عن أدائي، وهذا أمر جيد".

وتشهد المجموعة في وقت لاحق اليوم مواجهة مرتقبة بين صربيا ونجمها المصنف ثانيا عالميا نوفاك ديوكوفيتش، وجنوب إفريقيا ولاعبها كيفن أندرسون المصنف خامسا عالميا سابقا، والمتراجع الى المركز 91.

وتستمر النسخة الأولى من البطولة حتى 12 كانون الثاني/يناير، بمشاركة 24 منتخبا في ست مجموعات. وتتأهل ثمانية منتخبات الى ربع النهائي.