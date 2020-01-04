شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يصل السعودية لأداء مناسك العمرة قبل العودة للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، إلى السعودية برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة قبل العودة للانتظام مجدداً فى التدريبات الجماعية للفريق والمُشاركة فى مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تماثل "جنش" للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وأدت إلى ابتعاده عن فريقه طوال الفترة الماضية.

وتعرض محمود "جنش" للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، حيث عاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الخاص به وشهدت الفترة الأخيرة انتظام جنش فى التدريبات الجماعية للفريق من جديد بعد خوض برنامج تدريبى خاص.

ومن المنتظر أن يعود "جنش" إلى القاهرة بعد الانتهاء من أداء مناسك العُمرة للانتظام فى تدريبات الزمالك الجماعية حيث سيتم تجهيزه للمشاركة مع الفريق مع المنافسات المحلية مع الفريق لعدم قيده فى القائمة المُشاركة فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيقتصر الاعتماد عليه فى المنافسات المحلية نظرا لقيد الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق فى دورى الأبطال.

واستعرض الزمالك رحلة معاناة محمود جنش منذ تعرضه للإصابة منذ أن كان فى معسكر المنتخب الوطني، حتى عاد للمشاركة "منفردًا" فى تدريبات فريقه، وعلق الموقع الرسمي للزمالك على مقطع الفيديو الذي نشر لجنش: " محمود عبد الرحيم جنش يعود أقوى للتدريبات"، وكان الحارس عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضى مع عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق، وتم الاتفاق على خضوع جنش لبرنامج تدريبي منفرد عقب انتهاء التدريبات الجماعية وهو ما خضع له الحارس قبل سفره إلى السعودية.