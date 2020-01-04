شكرا لقرائتكم خبر عن غنيم: فوز أيمن فايز بذهبية أمريكا للسلاح دعم معنوى فى مشوار التأهل لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن غنيم، مدير منتخبات السلاح بالاتحاد المصرى للعبة، أن حصول أيمن فايز لاعب المنتخب الوطنى لسيف المبارزة على ذهبية بطولة أمريكا دعم معنوى فى مشوار التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 خاصة عن هذه البطولة غير مؤهلة.

وحصد أيمن فايز على ذهبية بطولة أمريكا بالفوز على بطلها على أرضه ووسط جماهيره فى النهائى بنتيجة 15 / 12 فى بطولة شارك فيها 300 لاعب .

وقال غنيم إن أيمن علاء يلعب ضمن منتخب مصر العمومى ويعيش فى أمريكا الآن يدربه أخوه أحمد علاء، ومن المقرر مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأسبوع المقبل ببطولة هيدنهايم بألمانيا.

وأعلن مسئولو اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى قائمة اللاعبات المشاركات فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقرر إقامتها بدءا من الخميس المقبل وحتى السبت فى كوبا .

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وضمت قائمة اللاعبات كلا من: آية مهدى وناردين إيهاب وسارة نونو وشيرويت جابر، وأكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجر الثلاثاء .

فيما تشارك مصر فى بطولة الناشئين لسلاح الشيش التى انطلقت اليوم بالثنائى يوسف سناء ومحمد حمزة اللاعب الذى تم تكريمه فى كونجرس الاتحاد الدولى مؤخرا لتصدره للتصنيف العالمى، حيث توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

بينما تويج أدهم معتز بذهبية بطولة الاتحاد الأوروبى للناشئين لسلاح السيف ومدحت معتز ببرونزية كأس العالم للشباب لسلاح السيف بروسيا، ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد.