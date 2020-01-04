شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 4 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يرفض عودة حمدى النقاز بعد شكوى الفيفا، اتحاد الكرة يقرر إيقاف طارق سامى حكم مباراة الزمالك وأسوان.

الزمالك يرفض عودة حمدى النقاز بعد شكوى الفيفا

رفض مسؤولوالزمالك عودة التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، خلال الفترة الجارية بعد انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، وإعلانه فسخ عقده مع الفريق الأبيض من طرف واحد بداعى عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يؤكد مسؤولو الزمالك عدم صحة حديثه والتأكيد على حصوله على ما يقرب من 50% من قيمة عقده.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف طارق سامى حكم مباراة الزمالك وأسوان

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، إيقاف طارق سامى حكم لقاء الزمالك وأسوان، واستبعاده من ادارة مباريات الدورى الممتاز. ويرى مسؤولو اللجنة أن طارق سامى ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك فى الشوط الأول، بجانب عدم طرد مدافع أسوان بعد التحامه مع يوسف أوباما لاعب الأبيض فى كرة ركلة الجزاء بالشوط الثانى، فضلا ان خطاه فى تطبيق اللائحة بعد طرد طارق حامد لاعب الزمالك، حيث استأنف اللعب قبل خروجه من الملعب قبل ان يوقف المباراة حتى خروجه .

كارتيرون يستبعد محمود علاء من قائمة الزمالك فى مواجهة طنطا

Advertisements

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، استبعاد محمود علاء مدافع الفريق من مواجهة طنطا، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد غزل المحلة، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية.

حسين الشحات يبتعد عن المشاركة فى لقاء الأهلى وإف سى مصر

ابتعد حسين الشحات، لاعب وسط الأهلى، عن المشاركة فى لقاء الفريق أمام نادى مصر المقرر له مساء غد، الأحد، ويواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلى الذى وضعه خالد محمود طبيب الفريق؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن مواجهة مصر المقاصة الأخيرة فى الدورى التى انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.

إنبى وسموحة والاتحاد يفاوضون "عنتر" لضمه من الزمالك

تلقى محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، عروضا من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

النيابة تستدعي مجلس اتحاد الكرة القديم بسبب مخالفات عقد أجيري

استدعت نيابة الأموال العامة لمجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق و الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر ، وجاءت الملاحظة الأولي هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

الاهلي يكثف اتصالاته لتسويق صالح جمعة وحسين السيد في الخليج

يحاول مسئولو الأهلى تسويق ثنائي الفريق صالح جمعة وحسين السيد في الخليج، بعد خروجهما من حسابات فايلر، والذي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لتسويقهما سواء من خلال إعارتهما لنهاية الموسم أو بيعهما بشكل نهائي