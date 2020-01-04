شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن أسماء اللاعبات المشاركات في كأس العالم بكوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى عن قائمة اللاعبات المشاركات فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقررإقامتها بدءا من الخميس القادم وحتى السبت في كوبا .

وضمت قائمة اللاعبات كلا من ، أية مهدى و ناردين إيهاب و سارة نونو و شيرويت جابر ، حيث أكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجرالثلاثاء .

فيما تشارك مصر فى بطولة الناشئين لسلاح الشيش التى انطلقت اليوم بالثنائى يوسف سناء و محمد حمزة اللاعب الذى تم تكريمه فى كونجرس الإتحاد الدولى مؤخرا لتصدره التصنيف العالمى .

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش ، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين برصيد ٤٧ ميدالية متنوعة.فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة

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بينما تويج أدهم معتز بذهبية بطولة الاتحاد الأوروبى للناشئين لسلاح السيف ومدحت معتز ببرونزية كأس العالم للشباب لسلاح السيف بروسيا.

و يسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

كما يتواجد حاليا سيف المبارزة رجال فى معسكرمغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقررانطلاقه الخميس القادم أيضا على صعيد الفردى و الفرق والذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة .