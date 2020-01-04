شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى: بيراميدز بداية تصحيح المسار.. والإصابة أبعدتنى كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صادق، صانع ألعاب الإسماعيلى، أن مباراة بيراميدز ستكون بداية الفريق لتصحيح المسار فى الدورى، ويحل الدراويش ضيفا على فريق بيراميدز مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 بالدورى المحلى.

وأضاف صادق، "سنواجه فريقاً يضم لاعبين على مستوى عال فى الدورى المصرى، لكننا نضع هدفاً واحداً نصب أعيننا وهو حصد الثلاث نقاط وإعادة سكة الانتصارات من جديد".

وتابع أحد أبطال المنتخب الأوليمبى الحاصل على أمم أفريقيا تحت 23 عاما، "ظلمنا بشكل كبير أمام إنبى وكنا الأحق بالثلاث نقاط، لولا أخطاء التحكيم التى أثرت على نتيجة اللقاء".

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واختتم صادق حديثه قائلا، "الإصابة أبعدتنى كثيراً عن المشاركة، وأعتبر نفسى أحد المشجعين قبل أن أكون لاعباً بالفريق، وأعلم جيداً مدى حزنهم على تراجع النتائج محلياً وسنقاتل من أجلهم سعياً لتصحيح المسار".

وكشف مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلى أن ناديه يترقب قرارات لجنة الانضباط بعد نهاية الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى للتصعيد الفورى ضد مجلس الجبلاية، حال تطبيق عقوبات شديدة ضد لاعبى وجهاز الدراويش بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مباراة إنبى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كان هناك انقسام فى مجلس الإدارة عقب مواجهة إنبى، فهناك أصوات دعت للانسحاب من مواجهة بيراميدز رداً على الظلم التحكيمى، ولكن صوت العقل تغلب على القرار النهائى، لاسيما أننا مازلنا فى الدور الأول للمسابقة، والإسماعيلى قادر على تصحيح الأوضاع".

وأرسل النادى الإسماعيلى احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد الحكم سعيد حمزة، الذى أدار مباراته مع إنبى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية، وأحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المباراة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لاعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.