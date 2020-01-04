شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طاقم حكام مصرى لمباراة الزمالك وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك أمام طنطا غداً فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، سيديرها طاقم حكام مصرى، بعدما رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك، سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيداً منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقى المباريات المحلية المتبقية للفريق فى بطولة الدورى، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى فى هذا الشأن.

وشدد الزمالك على رفضه التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذى تعرض له الفريق الأول لكرة القدم فى مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التى تكن العداء لنادى الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادى الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف فى حق رئيس النادى المستشار مرتضى منصور.

من جانبه أعرب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز على أسوان بهدفين دون رد فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وأوضح أن المكسب مهم جدا بعد التعادل مع الانتاج وسموحة فى الجولتين السابقتين.

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وقال المدير الفنى للفريق فى المؤتمر الصحفى، "روح الفريق كانت عالية جدا بعد طرد طارق حامد فى المباراة، وأتمنى أن تستمر هذه الروح فى المباريات المقبلة خاصة بعد حالة الإحباط بعد مباراتى الانتاج وسموحة".

وأضاف كارتيرون أن الفريق سيفتقد طارق حامد وفرجانى ساسى فى لقاء طنطا، وشدد على أن الفريق جاهز لتعويض الغيابات فى الفترة المقبلة، وأضاف أن الأداء الهجومى تحسن فى مباراة أسوان عن المباريات السابقة.

وعلق المدير الفنى للفريق عن ضغط المباريات قبل لقاء طنطا المقبل قائلا :" أنه قرر خضوع اللاعبين للاستشفاء بعد المباراة مباشرة، وسينظر فى التشكيل قبل المباراة المقبلة وسيحدد عملية التدوير والبدائل".

وأشاد بمستوى أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد، موضحا أن مباراة أسوان كاتا فرصة جيدة للدفع به فى اللقاء لأنه يتابع قطاع الناشئين ومبارياته، ووجه الشكر لقطاع الناشئين بالأبيض.

رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الرابع بجدول المسابقة، فى حين يتوقف رصيد أسوان عند7 نقاط يحتل المركز السابع عشر.