شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة كهربا فين يا ولاد الحلال.. أفيس يطمئن الأهلى واتحاد الكرة ينفى وصولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أزمة بطاقة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى الجديد، مُشتعلة فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة.

وتحدث الأهلى خلال الساعات الماضية مع نادى أفيس البرتغالى الذى باع كهربا للقلعة الحمراء، وأكد النادى البرتغالى أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالى لكرة القدم، وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم، لكن الأخير يؤكد أن البطاقة لم تصل حتى الآن.

مصادر مُطلعة كشفت لـ"الخليج 365" أن محادثات تمت خلال الساعات الماضية بين نادى الأهلى وأفيس واتحاد الكرة، وخلالها أبلغ أفيس الأهلى أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالى وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصرى لكرة القدم.

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فى اتحاد الكرة، يؤكد مسئولو الجبلاية أن البطاقة لم تظهر على "السيستم" حتى هذه اللحظة، وأن موظفى لجنة شئون اللاعبين يتابعون عملية إدخال البطاقة على مدار الـ24 ساعة، وشددوا على أن الاتحاد سيقيد اللاعب فور وصول البطاقة دون أى تعطل.

وأوضحت المصادر أن الأهلى قدّم جميع أوراق قيد اللاعب فى منطقة القاهرة، وكذلك اتحاد الكرة، تمهيداً لقيد اللاعب محلياً وهو ما سيحدث خلال ساعات لأنه لا توجد مشاكل فى قيد اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة، التى أثارها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى انتهت تماماً، وتأكد مسئولو القلعة الحمراء أن قيد اللاعب سيتم خلال ساعات ودون أزمات، وأن ما ذكره عبد الحفيظ بشأن استعلام أحد الأندية عن قيد كهربا لم ولن يُسبب أية أزمات بشأن قيد اللاعب.

يذكر أن الأهلى ضم كهربا من أفيس مقابل 400 ألف دولار، عبارة عن شرط جزائى تم تسديدها للنادى البرتغالى، ووقع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.