س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار عودة الجماهير للدورى 15 يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زف اتحاد الكرة خبرا سعيدا للجماهير المصرية خلال الساعات الماضية، بعدما تم الكشف عن موافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد الجماهير فى مباريات الدورى الحالى بداية من 15 يناير الجارى، وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بعد إعلانه. س: متى عُقد الاجتماع الأمنى بشأن عودة الجماهير؟ س: متى عُقد الاجتماع الأمنى بشأن عودة الجماهير؟ ج: عقد الاجتماع ظهر أمس الجمعة بقسم شرطة النزهة وترأسه اللواء سليمان شتا رئيس اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة. س: كم نادٍ حضروا الاجتماع؟ س: كم نادٍ حضروا الاجتماع؟ ج: شهد الاجتماع حضور 9 أندية هى الأهلى وطنطا والزمالك وإنبى والمقاولون العرب ووادى دجلة وبيراميدز وحرس الحدود وإف سى مصر، ومثل الأهلي في الاجتماع اللواء هشام جنيدي، والعميد علاء السيد، فيما مثل الزمالك الدكتور جمال الخولي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، ومثل طنطا الدكتور ياسر المعداوي، نائب مدير نادي طنطا، ومثل المقاولون العرب مجدي محمد على. Advertisements س: لماذا تم توجيه الدعوة لهذه الأندية فقط؟ س: لماذا تم توجيه الدعوة لهذه الأندية فقط؟ ج: لأن هذه الأندية ستلعب مباريات الدور الثانى فى الدورى فى القاهرة، والقرار خاص بملاعب القاهرة. س: ما القرارات التى تم التوصل اليها؟ س: ما القرارات التى تم التوصل اليها؟ ج: وافقت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، علي حضور 3500 متفرج في مباريات الدوري المقامة في محافظة القاهرة، بداية من مباراة الأهلي وطنطا المقرر لها المقرر لها الخامس عشر من الشهر الجارى باستاد السلام، وتم الاتفاق على حضور 3000 مشجع للفريق صاحب الأرض، و500 مشجع للفريق الضيف، وذلك بداية من مباراة الأهلي وطنطا، والمقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، وقام مندوبو الأهلي وطنطا بالتوقيع على محاضر خاصة بذلك. ووقعت الأندية الثمانية على محاضر بالموافقة على عودة الجماهير للمدرجات، على أن يتم التنفيذ بداية من مباراة الأهلي وطنطا في الأسبوع بعد القادم من الدوري الممتاز.

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