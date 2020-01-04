أول تعليق من اتحاد الكرة على إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال الغندور رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لا صحة لإيقاف الحكم طارق سامي.

وكان طارق سامي أدار لقاء مباراة الزمالك وأسوان الماضية في مسابقة الدوري والتي انتهت لصالح الأبيض (2-0).

وأفاد الغندور في تصريحات نقلتها صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك" :"لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام يإيقاف الحكم طارق سامي".

Advertisements

وتابع :"أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم في هذا الشأن".

نادي الزمالك كان أصدر بيانًا عقب المباراة أعلن من خلاله النادي الأبيض أنه تعرض للظلم بعد إلغاء هدف جاء عن طريق محمود علاء بجانب طرد طارق حامد بعد تلقيه إنذارين.

في المقابل، رد جمال الغندور طلب نادي الزمالك بالاستعانة بحكام أجانب خلال مباريات الفريق الأبيض في الدوري المصري.