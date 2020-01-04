لأول مرة.. الأهلي يضم كهربا لقائمة الفريق لمباراة إف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الجارية قادمًا من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات أوردها عنه المركز الإعلامي لناديه اليوم السبت، أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم؛ تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة إف سي مصر المحدد لها غدًا الأحد.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدًا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال انهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء يوم غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.