بلاتينيوم يوضح لمصراوي سبب استبعاد 6 لاعبين من قائمته قبل مباراتهم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

قالت شيدو شيزوندو، المتحدثة باسم نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، إنهم استبعدوا 6 لاعبين من قائمة فريقهم قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف بلاتينيوم ستارز نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وأضافت شيدو شيزوندو، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت:"بالفعل هناك 6 لاعبين لن يتواجدوا معنا في الفترة المقبلة: الثلاثي ألبيرت إيوندي وتشارليز سيباندا ومخوخيلي دوب عقودهم انتهت ولم يتم التجديد معهم، الثنائي والاس ماجلين وديفون تشافا تم إنهاء التعاقد معهما ورودويل شينيجريتي إعارته انتهت وسيعود لناديه الجنوب أفريقي باروكا".

يُذكر أن بلاتينيوم يتذكر ترتيب المجموعة بدون أي نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني وبلاتينيوم.