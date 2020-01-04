محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن هناك تعثر في صفقة انتقال النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري لصفوفهم، مشيرًا إلى صعوبة المفاوضات وخلاف في بعض الأمور.
ودخل الأهلي مؤخرًا في مفاوضات للتعاقد مع إليكي لدعم خط هجوم الفريق بناء على توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وأشار المصدر ذاته في تصريحاته خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن المفاوضات صعبة وكل طرف يحاول الوصول للأنسب بالنسبة له، مضيفًا:"المفاوضات لم تتوقف، فقط هناك تعثرًا وخلاف في وجهات النظر بين الأهلي والنادي السويسري".
وأتم المصدر تصريحاته قائلاً"الخلاف بين الأهلي والنادي السويسري ليس ماديًا فقط، لكن هناك أمور تتعلق ببنود التعاقد".
يُذكر أن ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن، صرح في وقت سابق لصحيفة "بليك" السويسرية قائلاً:"أعتقد أن إليكي سيستمر في صفوف الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي سبب تأخر ضم إليكي نجم لوزين السويسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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