"550 ألف يورو وأفريقيا".. 3 شروط تحكم انهاء علاقة الأهلي وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يواجه مستقبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الغموض بعد أن ربطت تقارير صحفية بلجيكية بين المدرب الشاب وتدريب منتخب غانا.

وقالت صحيفة "voetbalnieuws" البلجيكية الناطقة باللغة الهولندية تحت عنواناً " فايلر في طريقه ليصبح مدربًا وطنيًا" إن المدير الفني للأهلي أصبح المرشح الأول لتولي منتخب غانا مرجحة أن يغادر المدرب السويسري الأهلي بعد بضعة أشهر.

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وكان الاتحاد الغانى لكرة القدم قرر أمس الجمعة إقالة كل المدربين بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات بما فيهم كواسى أبياه المدير الفني للفريق الأول دون توضيح أسباب ذلك.

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ونفى مصدر مقرب من المدرب السويسري رغبة الأخير في الرحيل حالياً معلقاً " المدرب يحترم تعاقده مع القلعة الحمراء ولا ينوي الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي".

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ولكن هل يستطيع السويسري الرحيل مستقبلاً أو حالياً ؟

بحسب العقد المبرم بين الأهلي وفايلر في سبتمبر الماضي فإن المدرب السويسري من حقه الرحيل في منتصف الموسم وفي هذه الحالة يتوجب عليه مبلغ (550 ألف يورو) تمثل قيمة راتب المدرب في ثلاثة أشهر حيث إن الجهاز الفني الأجنبي للأهلي يحصل على مبلغ 2.2 مليون يورو في العام.

ويحق للمدرب الرحيل في نهاية الموسم مجاناً في حالة خسارته لبطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز حيث يُفسخ العقد من تلقاء نفسه أمام في حالة التتويج بالثنائية ورغب أحد الطرفين في عدم التمديد لعام أخر فعليه دفع قيمة الشرط الجزائي (550 ألف يورو) .

وتولي فايلر تدريب الأهلي في 15 مباراة فاز في 14 وخسر مباراة واحد وتوج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك فضلاً عن تصدره لبطولة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بأقوى خط دفاع وهجوم.