لماذا اختارت أمريكا قطر لمعسكر منتخبها قبل إلغائه بسبب مقتل سليماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلغاء معسكر تدريبي كان يعتزم إقامته في قطر خلال الشهر الجاري، وذلك على خلفية توتر الوضع الإقليمي بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بقصف جوي أمريكي في بغداد.

وكشف الاتحاد ـ في بيان رسمي عن إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة، في الـ 20 من يناير القادم ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع مُرجعا سبب ذلك إلى تطور الأوضاع في المنطقة.

وبحسب موقع ussoccer.com فإن أمريكا اختارت قطر لمسعكرها الشتوي لتجربة مرافق كرة القدم والطقس وغيرها من الاعتبارات اللوجستية والأداء في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 وكأس القارات العام القادم

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وكان المنتخب الأمريكي قام بتجربة مشابهة قبل كأس العالم في جنوب أفريقيا والبرازيل 2010 و2014 وهو ما أفادها بشكل كبير أثناء المشاركة.

وذكر الموقع الأمريكي أن أكاديمية أسباير كان ستحتضن المعسكر المغلق والذي أعلن جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب أمريكا استدعاء 25 لاعباً من أجله.

يذكر أن سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قتل فجر الجمعة بقصف جوي من طائرة مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس دونالد ترامب، كما قُتل في القصف أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد العراقي.