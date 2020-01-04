وجهان جديدان وغيابات بالجملة.. مفاجآت بقائمة الزمالك أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كل من :

حراس المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد فتحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد "ناشيء" - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى "ناشيء".

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خط الوسط: محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهدت القائمة عودت عبدالله جمعة المدافع الأيسر للفريق بعد غياب للإصابة بجانب مصطفى فتحي، ثنائي شاب وهم محمد فتحي في حراسة المرمى، وحسام عبدالمجيد وعلاء عيد في الدفاع.

واستبعد كارتيرون الثلاثي مصطفى محمد ومحمود علاء ومحمد أبوجبل من أجل إراحتهم.