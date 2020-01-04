مصدر يعلق لمصراوي على أنباء رحيل فايلر عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفى مصدر مقرب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل المدرب عن مصر لتدريب منتخب غانا.

وقالت صحيفة "voetbalnieuws" البلجيكية الناطقة باللغة الهولندية تحت عنواناً " فايلر في طريقه ليصبح مدربًا وطنيًا" إن المدير الفني للأهلي أصبح المرشح الأول لتولي منتخب غانا مرجحة أن يغادر المدرب السويسري الأهلي بعد بضعة أشهر.

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وعلق المصدر الذي اعتذر عن ذكر اسمه لمصراوي " المدرب يحترم تعاقده مع القلعة الحمراء ولا ينوي الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي".

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وأضاف " كل تفيكر فايلر في الوقت الحالي هو العمل على تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري".

وأنهى "فايلر يحترم تعاقده مع النادي الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم".

وتعاقد الأهلي مع فايلر في بداية الموسم الحالي لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الغانى لكرة القدم قرر أمس الجمعة إقالة كل المدربين بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات دون توضيح أسباب ذلك.