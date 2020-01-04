موافقة مرتضى منصور تفصل انضمام عضو جديد للجهاز الفني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

ينتظر سامح إسماعيل المدير الفني لفريق الزمالك مواليد "2003" موافقة مرتضى منصور رئيس النادي للتواجد بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشار مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن كارتيرون وافق على انضمام سامح إسماعيل للجهاز المعاون بعد توصية من سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز.

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ومن المنتظر أن يتولى سامح إسماعيل مهمة الإشراف على تدريبات اللاعبين المستبعدين.

ويتبقى على قرار انضمام سامح إسماعيل لجهاز كارتيرون موافقة رئيس النادي.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لملاقاة طنطا في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز، ثم استقبال زيسكو الزامبي بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.