تقارير.. فايلر في طريقه لترك الأهلي من أجل تدريب غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من تدريب منتخب غانا خلفاً لكواسى أبياه المدير الفني السابق للنجوم السوداء.

وقرر الاتحاد الغانى لكرة القدم أمس الجمعة إقالة كل المدربين بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات دون توضيح أسباب ذلك.

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وقالت صحيفة "voetbalnieuws" البلجيكية الناطقة باللغة الهولندية تحت عنواناً " فايلر في طريقه ليصبح مدربًا وطنيًا" إن المدير الفني للأهلي أصبح المرشح الأول لتولي منتخب غانا مرجحة أن يغادر المدرب السويسري الأهلي بعد بضعة أشهر.

وتعاقد الأهلي مع فايلر في بداية الموسم الحالي لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

وتولى كواسى أبياه تدريب منتخب غانا مرتين، حيث عين فى 2017 بعدما قضى عامين فى المنصب بين 2012 و2014 ليفشل في التأهل لمونديال 2018، بعد المشاركة فى النسخ الثلاث السابقة، كما خرجت من الدور الثانى لكأس الأمم الأفريقية العام الماضى فى أسوأ مشاركة لها منذ 2006.