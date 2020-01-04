حقيقة تجديد الأهلي عقد أحمد فتحي

أوضح مسئولو النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت حول تجديد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عقداً جديداً لمدة موسمين قادمين. قال مصدر مسئول داخل النادي الأهلي إن أحمد فتحي يرحب بالتجديد ولكن هناك بعض الأمور يتم الاتفاق عليها موضحاً أن البعض يجتهد بخصوص تجديد اللاعب ولكن هذا الأمر لم يحدث بشكل رسمي. عليها موضحاً أن البعض يجتهد بخصوص تجديد اللاعب ولكن هذا الأمر لم يحدث بشكل رسمي. ينتهي عقد فتحي بنهاية الموسم الحالي مع النادي الأهلي.

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